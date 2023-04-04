Kamerunlu futbolcu Kevin N'Koudou'nun 4 yıllık Beşiktaş macerası sona eriyor. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyla kesin olarak vedalaşma kararı aldı. Bu arada Kevin N'Koudou'ya Süper Lig'den sürpriz bir talip daha çıktı.
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Kamerunlu futbolcu Kevin N'Koudou'nun 4 yıllık Beşiktaş macerası sona eriyor. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyla kesin olarak vedalaşma kararı aldı. Bu arada Kevin N'Koudou'ya Süper Lig'den sürpriz bir talip daha çıktı.
Akşam'ın haberine göre; Kevin N'Koudou için Başakşehir devreye girmeye hazırlanıyor. Sezon sonunda elinde Serdar Gürler, Patryk Szysz dışında kanat oyuncusu kalmayacak olan Başakşehir, Kevin N'Koudou ile temaslara başlayacak.
İstanbul'da mutlu olan Kevin N'Koudou da Başakşehir'in işi resmiyete dökmesi halinde Turuncu-Lacivertlilere sıcak bakabilir. Emre Belözoğlu'nun deneyimli sol kanat oyuncusuna onay verdiği de gelen haberler arasında.