BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kevin N'Koudou İstanbul'da kalıyor! Yeni takımı...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in raporuna göre kadroda düşünülmeyen Kevin N'Koudou için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte N'Koudou için devreye giren o takım ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2023- 09:58