Fanatik'in haberine göre; Eski günlerinin çok uzağında kalan Valentin Rosier, aksi bir durum olmaz ise sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Beşiktaş için flaş iddia! Yıldız futbolcu takımdan ayrılıyor
Beşiktaş yıldız futbolcularından gelir etmek istiyor. Şenol Güneş'in takımdan istemediği futbolcular için yönetim düğmeye bastı. O futbolcu takımdan ayrılıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 04.04.2023- 16:22
Fakat Fransız sağ bekin, Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu yüzden Kara Kartal, 26 yaşındaki sağ bekten bonservis geliri elde etmek istiyor.