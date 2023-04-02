Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe derbisine sahne alacak.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Belçika'ya gidiyor
Bu sezon şampiyonluk şansı zora giren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Kartal'ın o yıldızı sezon sonunda Belçika yolcusu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.04.2023- 13:23
Bir yandan şampiyonluk kovalayan siyah beyazlılar diğer yandan gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Kartal'a sürpriz transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.