Voetbalnieuws'te yer alan ve Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin derlediği habere göre, Simon Mignolet'in ilerleyen yaşını düşünen Belçika ekibi gelecek sezon için kaleyi, Stoke City'e kiralık gönderdiği Josef Bursik ya da Ersin Destanoğlu'na emanet etmeyi planlıyor.