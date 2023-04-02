Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'nin konuğu oluyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.
Fenerbahçe derbisinde Güneş'in kozu o 3 yıldız olacak!
Süper Lig'de nefesler dev derbi için tutuldu... Beşiktaş, Kadıköy'de bu akşam 20.30''da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Mutlak galibiyet isteyen siyah-beyazlılarda Dele Alli dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Siyah beyazlı ekipte teknik direktörün en önemli kozu ise 3 isim olacak. İşte detaylar... (BEŞİKTAŞ HABERİ)
Bir maçı eksik F.Bahçe'nin 5 puan gerisinde 3'üncü durumda bulunan Beşiktaş, Kadıköy'e mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 3 galibiyet alarak önemli bir seri elde eden siyah beyazlılar, ezeli rakibini de mağlup ederek yükselişini sürdürmek istiyor.
SAKAT OYUNCULAR İYİLEŞTİ
Beşiktaş, F.Bahçe karşısına tam kadro çıkacak. Milli maçlar öncesinde oynanan son İstanbulspor maçında sakatlanan ve bu sebeple milli takım kadrosundan da çıkartılan Tayyip Talha tamamen iyileşti ve iki gündür takım idmanlarına katılıyor.