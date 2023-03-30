İtalya'dan Beşiktaş'a Shaarawy müjdesi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ... Bir süre önce transfer listesine aldığı Stephan El Shaarawy için nabız yoklayan Kara Kartal uygun şartların oluşmaması nedeniyle beklemeye geçmişti. 30 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından Corriere della Sera, Shaarawy'nin Roma ile sözleşme uzatmaya yanaşmadığını ve Beşiktaş yaz döneminde oyuncuyla yeniden temas kurup işi bitireceğini yazdı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2023- 06:40