Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! O isimler Fenerbahçe derbisinde olacak mı?
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Dev derbi öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı milli takımdan dönen ve sakatlık durumu olan oyuncuları hakkında bilgi verdi. | Beşiktaş haberleri
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Romain Saiss salonda çalışırken, milli takımlardan dönüş yolunda olan Arthur Masuaku ve Jackson Muleka antrenmanda yer almadı.