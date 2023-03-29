Beşiktaş'ta gözler yeni sezon transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. Bir yandan Süper Lig'de sezonu en üst sıralarda bitirmek için kalan bütün maçlarını kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, diğer yandan da takıma yapılacak takviyeler için arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde de gündemine aldığı Meksikalı golcü Raul Jimenez için yeniden harekete geçti.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan İngiltere çıkarması! Roma da devrede
Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, Ada'ya çıkartma yapacak. Yıldız bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, gözünü Meksikalı isme dikti. Ancak Kartal, bu transferde Roma ile yarışa girecek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Fotomaç'ın Meksika basınından TV Azteca'dan derlediği habere göre; Beşiktaş ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan takımı Roma sezon sonunda Wolverhampton'dan ayrılması beklenen 31 yaşındaki Meksika'lı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
ADA'YA GİTMESİ OLAY YARATTI
Beşiktaş yönetimi, tecrübeli forvet için ara transfer döneminde de somut adımlar atmıştı. Öyle ki Beşiktaş Başkanı Çebi, Ocak ayında Londra'ya giderek iki menajerle beraber siyah-beyazlıların gündeminde olan Jimenez için bir dizi görüşmelerde bulunmuştu.