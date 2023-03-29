Beşiktaş'ta gözler yeni sezon transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. Bir yandan Süper Lig'de sezonu en üst sıralarda bitirmek için kalan bütün maçlarını kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, diğer yandan da takıma yapılacak takviyeler için arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde de gündemine aldığı Meksikalı golcü Raul Jimenez için yeniden harekete geçti.