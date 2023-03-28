BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da iç transfer harekatı! O isimle 2 yıl daha

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da iç transfer harekatı! O isimle 2 yıl daha

Beşiktaş'ta gündem iç transfer. Uzun süren sakatlıkların ardından muhteşem bir performans ile sahalara geri dönen Mert Günok, karşılığını alacak. Yönetim, tecrübeli file bekçisinin kontratını 2 yıl daha uzatmak istiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2023- 06:40