Başarılı performansıyla A Milli Takım'daki formasını da kapan Mert, Beşiktaş yönetiminin de radarına girdi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da iç transfer harekatı! O isimle 2 yıl daha
Beşiktaş'ta gündem iç transfer. Uzun süren sakatlıkların ardından muhteşem bir performans ile sahalara geri dönen Mert Günok, karşılığını alacak. Yönetim, tecrübeli file bekçisinin kontratını 2 yıl daha uzatmak istiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.03.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 34 yaşındaki file bekçisiyle görüşmelere kısa süre içerisinde başlamak isteyen siyah-beyazlılar, oyuncuyla 2026 yılına kadar anlaşmak istiyor.
MİLLİ MAÇTA BEĞENİLDİ
Beşiktaş'taki performansıyla A Milli Takım'a çağırılan ve Ermenistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert, Şenol Güneş'ten tam not aldı.