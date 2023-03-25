Beşiktaş Demba Ba ile anlaştı!
Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba'nın satın aldığı Amite FC ile ön protokol imzaladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.03.2023- 15:14
Beşiktaş yöneticisi Fırat Fidan; kürsüden yaptığı konuşmada, siyah beyazlı kulübünün, eski futbolcusu Demba Ba'nın satın aldığı Amite FC ile ön protokol imzaladığını açıkladı.
Anlaşmaya göre; ön plana çıkan oyuncularda öncelik Beşiktaş'ta olacak. Ayrıca Beşiktaş, tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Amite FC'ye yönlendirecek.