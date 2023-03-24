Beşiktaş Fenerbahçe mesaisini sürdürdü!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2023- 18:12