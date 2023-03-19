Beşiktaş'ta Dele Alli krizi! Maçtan önce İngiltere'ye gitti

26 yaşındaki futbolcu bu sezon 13 Süper Lig maçında sadece 712 dakika süre alırken 2 de gol atmıştı. İki mücadeleyi uyluk gerilmesi nedeniyle kaçıran İngiliz 10 numara, 4 maçı kulübede tamamlamıştı. Son 3 karşılaşmada ise kadroya bile alınmadı.