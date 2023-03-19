Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u Cenk Tosun, Aboubakar ve Redmond'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlılarda maç öncesi Dele Alli krizi yaşandı.
Beşiktaş'ta Dele Alli krizi! Maçtan önce İngiltere'ye gitti
Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesi büyük kriz çıktı. Maç kadrosuna alınmayan Dele Alli ülkesine gitti. İşte transferdeki detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.03.2023- 11:31
Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak transfer ettiği Dele Alli, siyah beyazlı formayı unuttu.
İngiliz orta saha, Ankaragücü ve Başakşehir'in ardından İstanbulspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.