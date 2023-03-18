Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Jorge Jesus sözleri!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Vodafone Park'ta konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları... (BJK spor haberi)
Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutlayarak sözlerine başlayan Şenol Güneş, "Kazanmamız gereken maçtı. Rakibin de gücünü biliyoruz. Kendine güveni vardı. Konum ve isim olarak geride olsa bile rahatlıkla kontratağa çıkmayı becerebilen bir takım.