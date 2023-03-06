Cenk Tosun Mario Gomez ile bir araya geldi

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Cenk Tosun, eski takım arkadaşı Mario Gomez ile bir araya geldi.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımdan eski takım arkadaşı Mario Gomez ile buluştu. Cenk Tosun, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı ve "Eyşan, seni görmek güzeldi dostum" ifadesini kullandı.



Beşiktaşlı taraftarlar, golcü futbolcunun bu paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.