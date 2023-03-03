Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan minyatür kale maçla devam etti. İdman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.