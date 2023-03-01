Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaşlı yetkililer, İskoç Ligi takımlarından Aberdeen'in 23 yaşındaki Makedon golcüsü Bojan Miovski için resmi teklif yaptı. İskoç kulübü Beşiktaş'ın yaptığı 1 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay teklifini değerlendirmek için süre istedi.