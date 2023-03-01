Beşiktaş'ta ara transfer döneminin kapanmasına sayılı gün kala, çalışmalar dört koldan devam ediyor. Siyah-beyazlılar son dönemde ismi geçen oyuncuların dışında yeni bir ismi daha listesine dahil ettiği öğrenildi.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Makedon kule! Yapılan teklif...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında kadrosuna 5 takviye yapan siyah-beyazlılar, bir transfere daha imza atmak istiyor. Beşiktaş, Aberdeen'de forma giyen Makedon golcü Bojan Miovski'nin peşinde. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaşlı yetkililer, İskoç Ligi takımlarından Aberdeen'in 23 yaşındaki Makedon golcüsü Bojan Miovski için resmi teklif yaptı. İskoç kulübü Beşiktaş'ın yaptığı 1 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay teklifini değerlendirmek için süre istedi.
ÜÇ YERDE OYNAYABİLİYOR
Ülke basınında Aberdeen kulübünün, şimdiden İskoçya Ligi'nde 15 gole ulaşan 1.89'luk sol ayaklı golcü oyuncuyla ilgili kararını sezon sonunda vereceği iddia edildi.