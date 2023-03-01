Transfer dönemi için çalışmaları sürdüren Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı isimler yavaş yavaş netlik kazanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Şenol Güneş kararını verdi! 2 yıldızla yollar ayrılıyor
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş ayrılık için de kararlarını netleştiriyor. Deneyimli çalıştırıcı 2 yıldızın biletini keserken, oyuncuların önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayı giyemeyeceği öğrenildi. İşte detayalr... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 01.03.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Dele Alli ve Jackson Muleka'nın önümüzdeki sezon takımda olmayacakları büyük ölçüde netleşti.
Teknik direktör Şenol Güneş'in sezon başından bu yana birçok kez şans verdiği ikili, beklenen patlamayı bir türlü yapamadılar.