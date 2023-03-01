Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

İlk 30 dakikası basına açık idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.