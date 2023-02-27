Antalyaspor'la oynadığı maçta 0-0 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan Beşiktaş'ta, sezon sonu yaprak dökümü bekleniyor. İşte Kartal'dan ayrılması muhtemel oyuncular...
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı sonrası sürpriz karar! Ayrılık...
Süper Lig'de sahasında oynadığı maçta Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır bir darbe almıştı. Zirveden uzaklaşan siyah beyazlılar, yeni sezonun planlamasını yapmaya başladı. Kartal'da sezon sonu sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.02.2023- 11:37
ROMAIN SAISS
2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yıldızını parlatan Romain Saiss'in geleceği belirsizliğini koruyor. 32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusuna bazı Arap ve İngiliz kulüplerinin ilgisi bulunuyor.