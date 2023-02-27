Beşiktaş'a Stephan El Shaarawy transferinde kötü haber!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Stephan El Shaarawy ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre siyah beyazlılara, yıldız futbolcunun transferinde kötü haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)