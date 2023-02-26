Beşiktaş Antalyaspor maçı sonrası Şenol Güneş konuştu
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasının erteleme maçında Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.02.2023- 21:45 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023- 21:54
İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:
Kazanmamız gereken bir maçtı. Taraftar sahayı doldurdu. Üzüntülerimizi paylaştığımız. Oynayacağımız oyunla, en azından dikkat dağıtacağımız, sonuç alacağımız bir maçtı. Rakip kapanan bir takımdı, hızlı tempolu oynayamayınca rakibin defansını aşamadık.
Rachid Ghezzal'ın ısınırken kasığında sıkıntı oldu. Hepimiz üzüldük. Başlangıç olarak son anda Dele Alli'yi koyduk ama verim alamadık. Birçok oyuncudan verim alamadık. Takım olarak iki puan kaybettik.