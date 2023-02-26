Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasının erteleme maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi. Siyah-beyazlıların Tayyip Talha ile bulduğu gol VAR tarafından iptal edildi.

Beşiktaş, Süper Lig 'in 14. haftasının erteleme maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.Mücadele 0-0 sona erdi.Siyah-beyazlıların Tayyip Talha ile bulduğu gol VAR tarafından iptal edildi.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 40, Antalyaspor ise 25 yaptı.

29'uncu dakika Antalyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Fernando ortasını yaptı. Arka direkte Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda kaleci Mert topu son anda kornere tokatladı.



45+6'ncı dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Redmon ortasını yaptı. Altıpasın içinde Muleka'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



81'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Redmond ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Tayyip Talha'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak ağlara giden top Tayyip Talha Sanuç'un eline çarptığı gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.



90+4'üncü dakika Beşiktaş penaltı kazandı. Semih Kılıçsoy'un pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, kaleci Ataberk'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.



90+6'ncı dakikada Cenk Tosun'un penaltı atışında kaleci Ataberk gole izin vermedi.



Karşılaşmada gol olmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



YÖNETİM İSTİFA SESLERİ



Siyah-beyazlı taraftarlar, Antalyaspor maçının son anlarında Beşiktaş yönetimini istifaya davet etti. Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona ererken; Beşiktaş taraftarları başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet eden siyah-beyazlı taraftarlar, 'Başkan olsana, başkan olsa Trabzon'a başkan olsana' ve 'Yönetim istifa' şeklinde tempo tuttu.