Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Karagümrük'te forma giyen Borini konusunda da ısrarını sürdürüyor.
Beşiktaş'tan transferde Borini inadı! İşte yapılan son teklif
Beşiktaş transfer haberi: Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten siyah-beyazlılar, Karagümrük forması giyen Borini için temaslarını sürdürüyor. Kartal, 1.7 milyon Euro isteyen İtalyan yıldızdan indirim talep etti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.02.2023- 06:40
Kulübü ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcunun istediği ücrette indirim yapması için baskılarına devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre; yıllık 1.7 milyon euro garanti ücret isteyen İtalyan golcüyü 1.2'ye inmesi için son teklif yapıldı. Tecrübeli futbolcunun bir başka şartı da düzenli olarak ilk 11'de oynama sözü istemesi...