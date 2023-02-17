Beşiktaş; sol bek, sol kanat ve ön libero için görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadroda yer açıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da yaprak dökümü! O isim gönderilirse..
Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren Beşiktaş, 4 ismi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekip 3 bölgeye daha takviye yapmak istiyor. Ancak Kartal'da bazı isimlerle yollar ayrılacak. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.02.2023- 06:40
Josef de Souza'nın ayrılığıyla yabancı oyuncu sayısı 14'e düşen siyahbeyazlılar, en az iki takviye daha yapmak istiyor.
Bu nedenle Atiba'nın lisansının dondurulması güncelliğini koruyor.