Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor.
Beşiktaş'tan transferde sol bek hamlesi: Emanuele Valeri!
Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Devre arasında, Aboubakar, Onur Bulut ve son olarak Omar Colley'i gibi isimleri kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta, sol bek transferi gündeme geldi. Kartal, Serie A Ligi takımlarından Cremonese'nin sol beki Emanuele Valeri'yi gündemine aldı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.02.2023- 06:40
En son Onur Bulut ile Omar Colley'in transferini bitiren Beşiktaş, sol bek transferi için de gaza bastı.
Fotomaç'ın TMW'den derlediği habere göre siyah-beyazlılar, Serie A Ligi takımlarından Cremonese'nin sol beki Emanuele Valeri'yi hedefine koydu.