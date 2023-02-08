Sabah'ta yer alan habere göre kanat-forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Fabio Borini için Fatih Karagümrük'le yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedemedi.
Beşiktaş'a kanat transferinde kötü haber!
Beşiktaş'a transfer çalışmalarında kötü haber geldi. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılara olumsuz yanıt geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.02.2023- 06:40
Moussa Djenepo için kulübü Southampton'ın istediği yüksek bonservis bedeli bu transferi de çıkmaza soktu.