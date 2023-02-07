Beşiktaş'ta Gedson Fernandes kulüpteki yardım toplama kampanyasına katıldı. Portekizli oyuncu, yardım toplama kampanyasından bir fotoğraf paylaştı ve "Gün birlik olma günü" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyalarında çalışmalar devam ediyor.



Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes de kulüpteki yardım toplama kampanyasına katıldı.



Portekizli futbolcu, yardım toplama kampanyasından bir fotoğraf paylaştı ve "Gün birlik olma günü" sözlerini kullandı.