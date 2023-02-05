Haydi Amir de yeni geldi onu bir kenara koyarsak; diğerleri gamsız, kedersiz, tam bir vurdumduymazlar ordusuydu. Beşiktaş için çok yazılacak o kadar olumsuz şey var ki... 90 dakika boyunca Sivas soğuğunda takımlarını müthiş destekleyen taraftara bu yapılan bir zülumdur. Beşiktaşlılar bunu hak etmiyor.