SİNAN VARDAR – VURDUMDUYMAZLAR
Dün Türkiye ligini bilmeyen yabancı birisine, "22 oyuncudan kimi tanıyorsun?'' diye sorsanız; ilk göstereceği kişiler geçtiğimiz Dünya Kupası'nda harikalar yaratan Beşiktaş'ın yıldızları Saiss ve Aboubakar olurdu.
SİNAN VARDAR – VURDUMDUYMAZLAR
Dün Türkiye ligini bilmeyen yabancı birisine, "22 oyuncudan kimi tanıyorsun?'' diye sorsanız; ilk göstereceği kişiler geçtiğimiz Dünya Kupası'nda harikalar yaratan Beşiktaş'ın yıldızları Saiss ve Aboubakar olurdu.
Dün ikisini dikkatlice seyrettim. Rezalettiler. Saiss belli ki ara transferde Nottingham Forest'a gidişine izin verilmediği için ayaklarından çok çenesini konuşturdu.
Sürekli kulübeye serzenişi vardı.. 90 dakika sahada dolaşan transfer bombası Aboubakar'ın da ilk yarıda takımı 1-0 yenikken bomboş durumda Cenk'e pas vermek yerine 'Ya tutarsa' diyerek çaprazdan şansını denemesi tam bir sorumsuzluk örneğiydi.
Beşiktaş dünkü futboluyla sınıfta kaldı ve büyük ihtimalle de bu sezonun kepenklerini indirdi. Kanatların çalışmaması siyah beyazlı takımın büyük sıkıntısıydı. N'Koudou mehter takımı gibi; topla 3 ileri gidip, bir geri geliyor.
Sivas presle Beşiktaş'ın beklerine hücuma çıkma izni vermeyince bir ara Welinton'un oyun kurmaya çalışması durumun vahimliğini anlatıyordu. Sapır sapır dökülen Beşiktaş'ta dün Mert Günok, Tayfur ve sosyal medyanın günah keçisi Necip ayakta kalmaya çalışan bir isimlerdi.
Haydi Amir de yeni geldi onu bir kenara koyarsak; diğerleri gamsız, kedersiz, tam bir vurdumduymazlar ordusuydu. Beşiktaş için çok yazılacak o kadar olumsuz şey var ki... 90 dakika boyunca Sivas soğuğunda takımlarını müthiş destekleyen taraftara bu yapılan bir zülumdur. Beşiktaşlılar bunu hak etmiyor.
Atom Karınca Rıza Çalımbay'ın takımı dün hak ettiği 3 puanı kazandı. Çok başarılı bulduğum başkan Mecnun Odyakmaz'dan az parayla büyük iş başarıyor. Sivasspor'dan alınacak o kadar dersler var ki! Takım olarak savaşan Kırmızı- Beyazlı ekipte; Erdoğan, Uğur, Saiz, Cofie dün alkışı hak eden isimlerdi.
TUGAY DEMİR – THE END!
Beşiktaş için harç bitti, yapı paydos. Sezon başında Ceyhun Kazancı'nın yaptığı, Masuaku, Dele Alli, Redmond transferlerine ve keşfettiği Valerien'e güvenip harcanan zamana yazık!
Karagümrük ve Sivas maçlarının zor olacağı zaten belliydi. Soğuk hava, bomboş bir stat (Atatürk Olimpiyat), yine soğuk hava, bozuk zeminli bir stat (4 Eylül) yani her şeyden önce şartlar zordu.
Böyle maçlarda kariyerine değil yüreğine bakıp oyuncu seçmek gerek. Şenol hoca öyle yapmadı. Canı sağ olsun. Beşiktaş, Sivas'ta öyle ya da böyle kazanmalıydı. Kazanmak şöyle dursun mücadele bile etmedi Siyah-Beyazlı oyuncular.
Deli danalar gibi ortalıkta dolaşan bir N'Koudou… Pozisif oyuna hiç katkısı olmayan ve bir an önce gol atarım umuduyla Aboubakar'ı da bozan bir Cenk Tosun…
İki metre yanına pas veremeyen Masuaku… Ayağında top tutamayan Necip… Boş pozisyonda koşu yapan arkadaşı varken topu önünde kale duvarı gibi dikilen rakibe nişanlayan Rosier…
Hepsi birbirinden beterdi. Mert Günok olmasa skor daha farklı olurdu. Hepi, topu on dakikalık bir süreyi çıkarsak Ali Şaşal'ın formasının ütüsü dahi bozulmazdı!
Diyeceksiniz ki Sivas çok mu iyi oynadı, hayır! Ama en azından mücadele ettiler. Yeni transferleri Samuel Saiz ve Jordy Caicedo çok iş yapacaklar gibi.
Saiz'in attığı golde de asisti Caicedo yaptı zaten. 32 yaşındaki Saiz futbola yeni başlamış gibi heyecanlı, istekliydi. Redmond ve Dele Alli bu oyuncuyu iyi izlesinler, belki biraz utanırlar.
Bu arada inanılmaz kolay faul çalıp kesintisiz beş dakika mücadeleye bile izin vermeyen Zorbay Küçük, futbolumuzun neden bu halde olduğunun da kanıtı gibiydi.
ERMAN TOROĞLU – TREN KAÇIYOR
Beşiktaş yönetimi ve hocası, "Liderliğe oynuyoruz" diyorlar ama dün oynadıkları oyun ve yaptıkları mücadele şampiyonluk için yeterli değil.
İyi maç olmadı, saha ağır, hava çok soğuk değil. Aslında futbolcunun istediği bir hava. Sivas, kendi istediği gibi oynadı Beşiktaş'ı da istediği gibi oynattı.
Siyah-beyazlılar, hiç etkili olamadılar. İkili mücadelelerde Sivassporlu oyuncular daha fazla ayakta kaldılar. Maçın en net pozisyonunu Sivasspor yakaladı.
Son dakikalarda hücum eden oyuncu, kaleciye fazla yaklaşınca pozisyonu kaybetti. Beşiktaş için son şanslar.
Bu tip maçları alacaksın, bir de Antalyaspor ile oynayacağın tehir maçını alacaksın, o zaman liderliğe ortak olursun. Bakınız, liderlik için hem iyi mücadele lazım hem iyi futbol lazım.
İyi futbol oynamıyorsun, oynayıp oynamamak senin elinde olmayabilir ama iyi mücadele etmek senin elinde. İyi mücadele etmiyorsun. O zaman da kaderine razı olacaksın.
Bugün oynanacak G.Saray-Trabzon maçına büyük bir tesadüf (!) Halil Umut Meler'i verdiniz. Bilgisayardan mı çıkardınız, yoksa torbadan kuş mu çıkardınız! Bu maçı da geçen sene el birliğiyle düşürdüğünüz Zorbay Küçük'e verdiniz.
Aklın yolu bir ama sistem öyle yürümüyor. Sistem akıl dışı yürüyor, torpil yürüyor, iğrenç yürüyor. Bu maç bence Beşiktaş'ın şampiyonluktan çok uzaklaştığı maç olarak görülüyor.
Yukarıdakiler çok puan kaybedecek sen çok kazanacaksın işte o zaman olursun. Futbolda var mı? Var ama bir de şu var, halamın bıyıkları olsaydı amcam olurdu!