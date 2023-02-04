Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılardan sürpriz bir hamle geldi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Welington için resmi teklif! İşte istenen bonservis
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlıların transfer gündemine dair Brezilya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kartal'ın, Sao Paulo forması giyen Welington için devreye girdiği ve resmi teklif yaptığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Brezilya basınında yer alan habere göre Kartal, Sao Paulo forması giyen sol bek Welington için resmi teklif yaptı.
Beşiktaş'ın 21 yaşındaki oyuncunun haklarının yüzde 80'i için 3.5 milyon Euro önerdiği belirtildi.