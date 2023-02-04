Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Sivasspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Saha şartları olumsuzdu ama bu yeni bir şey değil. Kış mevsiminde zeminin çim olarak büyümesi biraz zaman alır. Şartlar ne olursa olsun kazanabilmek için oynayacağız. Her maça kazanmak için çıkacağız."

Eksikler, artılar bunlar işin doğasında var. Bunlar tabii konuşulabilir ama bizim gündemimizde maça çıkarken bunlar yok."

"Ghezzal'ın sakatlık olarak sorunu yok ama yükleme geldiğinde ne gibi sorunlar çıkacağını bilmiyoruz. Bugünkü saha koşullarında zor olabilir. Değerlendireceğiz. Hadziahmetovic'in fiziksel sorunu yok."