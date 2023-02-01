Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Siyah beyazlılardan Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır."
Amir Hadziahmetovic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Amir Hadziahmetovic hangi pozisyonda oynuyor?
Amir Hadziahmetovic'in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 1, 2023
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