Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. İşte siyah beyazlılardan yapılan açıklama... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Siyah beyazlılardan Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır."