Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında salı günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı öncesi büyük tehlike!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, salı günü Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılarda üç futbolcu, İstanbul ekibiyle oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta forma giyemeyecek. İşte o isimler... (BJK spor haberi)
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı. Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.
GHEZZAL, SALİH VE JOSEF YOK
Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak. Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak. Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan'ın da forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ise kart cezasını tamamladı. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Fatih Karagümrük karşısında sahaya çıkabilecek.