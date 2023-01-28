Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan futbolcu bu sezon 3 maçta forma giydi. 1.88 boyundaki defans, çıktığı karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Paraguaylu oyuncu, ülke milli takımında ise 29 mücadeleye çıktı ve 1 gol attı.