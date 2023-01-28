Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yenerek son 5 maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a yeni stoper adayı: Fabian Balbuena!
Spor Toto Süper Lig'de üst üst galibiyetler elde ederek moral kazanan Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi. Stoper takviyesi yapmak isteyen Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah beyazlıların, Paraguaylı defans oyuncusu Fabian Balbuena'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kartal'da gündem stoper transferi.
Brezilya basınında yer alan habere göre, siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.