Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Alanyaspor kendine özgü sistemi olan, top oynamak isteyen bir ekip. Özgüvenleri var. Zor bir maç olacak. Elimizdeki kadroya göre, sahaya bir takım çıkardık. Sahada önemli şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Sahadaki güzel oyunla, galibiyetlerle taraftarın motivasyonunu sağlamak isteğimiz."

"Kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Güzel futbolla kazanmak bizi mutlu eder. Eksikleri konuşarak zaman kaybedemeyiz. Önemli olan sahaya çıkan 11 ve 21 kişilik kadronun ne vereceği."