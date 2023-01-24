Golcü oyuncusu Weghorst'u Manchester United'e gönderen Beşiktaş, forvet hattını eski yıldızı Vincent Aboubakar ile doldurdu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş istemişti! Kartal'a Hollandalı orta saha
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde üst sıralardaki tırmanışını sürdürmek isteyen siyah beyazlılarda gözler takıma yapılacak olan takviyelere çevrildi. Kara Kartal'ın gündemine Hollandalı orta saha girdi. İşte ayrıntılar...
Golcü oyuncusu Weghorst'u Manchester United'e gönderen Beşiktaş, forvet hattını eski yıldızı Vincent Aboubakar ile doldurdu.
Ocak transfer döneminin hareketli takımı Beşiktaş orta saha bölgesi için harekete geçti.
Şenol Güneş'in raporuna göre transfer çalışmlarını sürdüren Beşiktaş için Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı.