2019 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen yıldız futbolcu bu sezon 17 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 1 asist üretti. 2017 yılında Belçika ekibi Standart Liege'e 50 bin Euro'ya geçen başarılı futbolcu 2 yıl sonra ise Southampton'a 15.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 29 kez Malli Milli Takım forması giyen genç yıldız bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kariyerinde 145 maçta forma giyen Djenepo, 17 gol ve 12 asist üretti. Kartal'ın ransfer listesinde yer alan Djenepo'nun transfermarkt verilerine göre değeri 10 milyon Euro.