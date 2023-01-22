Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Kartal'dan Moussa Djenepo atağı
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Vincent Aboubakar'ı resmen açıklayan siyah beyazlılarda sıra kanat hamlesine geldi. Transferde büyük oynayan Kartal, İngiltere Premier Lig'de forma giyen Moussa Djenepo için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Son olarak Vincent Aboubakar ile anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar'da gündem sol kanat transferi...
Daha önce Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Kara Kartal, Boupendza transferinde sonuç alamazsa İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Moussa Djenepo için atak yapacak.