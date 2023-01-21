Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlı ekip eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş'tan bu transfere ilişkin KAP açıklaması geldi.

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlı ekip eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş'tan bu transfere ilişkin KAP açıklaması geldi.

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Vincent Aboubakar'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."