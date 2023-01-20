Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Delle Alli sözleri!
Beşiktaş'ta transfer döneminde oldukça hareketli günler geçiyor. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş bir süredir forma giyemeyen Dele Alli hakkında konuştu. İşte Güneş'in sözleri... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.01.2023- 11:20
Sezon başında büyük umutlarla kiralanan İngiliz oyuncunun performansı adeta büyük hayal kırıklığı yarattı.
Portekiz basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Şenol Güneş'ten Dele Alli hakkında çarpıcı sözler geldi.