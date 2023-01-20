BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Aboubakar'ın geliş saatini açıkladı!
Wout Weghorst'u Manchester United'a gönderen Beşiktaş, Aboubakar'ı kadrosuna katmak üzere. Siyah-beyazlı ekip, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Kamerunlu golcünün İstanbul'a geliş saatini açıkladı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2023- 00:36 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023- 00:44
Wout Weghorst'u Manchester United'a gönderen Beşiktaş, Aboubakar'ı kadrosuna katmak üzere. Siyah-beyazlı ekip, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Kamerunlu golcünün İstanbul'a geliş saatini açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
Vincent Aboubakar'ı taşıyan uçak, 04.15-04.30 arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inecektir.
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