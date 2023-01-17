Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla tamamlayan siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine transfer çalışmalarına başladı.
BEŞİKTAŞ TRANFER HABERİ - Kartal'dan sürpriz orta saha hamlesi! Fransa 2. Lig'den...
Süper Lig'in ilk yarısını zirveden 10 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda orta sahaya takviye yapacak olan siyah-beyazlı ekip, aradığı ismi Fransa 2. Lig'den buldu. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.01.2023- 20:36
Orta sahaya takviye yapacak olan Kara Kartal, Fransa 2. Lig'de top koşturan Mohamed Kaba'yı listesine aldı.
Fransa'nın Valenciennes takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlı ekip görüşmelere başladı.