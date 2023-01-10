Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'un ayrılması gündemde. Hollandalı yıldız oyuncunun peşine Manchester United düşmüştü. Ara transferde ayrılacağı konuşulan golcü futbolcu, siyah beyazlı takımın bugünkü antrenmanında yer aldı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'dan ayrılması gündemde olan Wout Weghorst antrenmana çıktı!
Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'un ayrılması gündemde. Hollandalı yıldız oyuncunun peşine Manchester United düşmüştü. Ara transferde ayrılacağı konuşulan golcü futbolcu, siyah beyazlı takımın bugünkü antrenmanında yer aldı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 10.01.2023- 11:50