SİNAN VARDAR - KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ!
VAR kayıtları sonunda izleyicilere sunuldu. İzleyici diyorum kimse kusura bakmasın; futbola 50 yılını veren bendeniz bile son günlerde yaşananları şaşkınlıkla izliyorum. Hiç bu kadar dibe vuruş yaşanmamıştı ama durun daha bitmedi, bu kafayla neler olacak neler? Geçtiğimiz yıl mart ayında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Nihat Özdemir başkanlığındaki yönetiminin cesur kararla başta Cüneyt Çakır olmak üzere 13 hakemin görevine son vermesiyle futbolumuzda birçok şeyin olumlu yönden değişebileceğini düşünmüştük. Umutlanmıştık. Ancak daha sonra futbolumuzdaki derin yapının bu hakemlere yeniden iade-i itibar vermesinin ardından işler iyice sarpa sardı.