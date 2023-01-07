O dönemde güzide kulüplerimizin başkanlarından Ahmet Nur Çebi ve Murat Sancak'ın dışında birkaçı bu operasyona destek verirken diğerleri üç maymunu oynamıştı. Olan da zaten yerlerde sürünen Türk futbolunun marka değerine oldu. Türk futbolunda yaşananları şaşkınlıkla izliyorum ama Sivasspor-Galatasaray maçında bal gibi golü iptal eden hakemlerin VAR kayıtlarında yaptıkları konuşmalara hiç şaşırmadım. Hakemlerin vurdumduymaz tavırları karşısında Rıza Çalımbay ve sahada alın teriyle mücadele eden futbolcu kardeşlerimizin emeklerine üzüldüm. Peki, TFF'nin yaşanan her olayda olduğu gibi Beşiktaş'ı mağdur etme etkinlikleri kapsamında yeni bir çığır açmasına ne demeli? N'Koudou'nun iki hafta önce oynanan Gaziantep maçında rakibiyle yaşadığı gerginliği sırasında VAR hakemlerinin yaptığı konuşmaların piyasaya servis etmesi tam anlamıyla rezaletten öte ne olabilir ki? TFF'nin amacı birilerine şirin gözükmek uğruna Beşiktaş'ı sürekli hedef göstermek mi? Sevgili Şenol Güneş'in dediği gibi, "Beşiktaş'ın yakasını bırakın!"