Şenol Güneş yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Ocak ayı transfer dönemi için de çalışmalarına devam ediyor.
Facundo Garces'ten Beşiktaş açıklaması! Transfer...
Beşiktaş transfer haberi: Arjantin ekibi Colon'da oynayan stoper Facundo Garces'in adı son dönemde siyah-beyazlılarla anılmıştı. Genç savunmacı, geleceğine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. İşte Garces'ten transfer sözleri... (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar ocak ayında kadrosunu güçlendirerek şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Kartal'da gündemin en önemli maddelerinden biri ise stoper transferi.