TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Davidson bombası!

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı. Siyah beyazlılar, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda yönetim, Süper Lig'in eski yıldızı için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2023- 15:16