SAISS'İN KARARI DA ETKİLİ OLACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Temassız" ve "Geri çekilerek oynuyor" diyerek pek de sıcak bakmadığı Saiss'in yerine stoper alınmasını istediği iddia ediliyor



