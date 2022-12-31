Transferde birçok mevki için arayışlarda bulunan Beşiktaş'ta mevcut oyuncuların son durumu da merak edilen konular arasında.
Romain Saiss'e transfer kancası! İşte Beşiktaş'a yapılan teklif
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Romain Saiss, Fas Milli Takım formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergiledi. 32 yaşındaki stoper Körfez ülkelerinin radarına girerken, siyah-beyazlılara yapılan teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Transferde birçok mevki için arayışlarda bulunan Beşiktaş'ta mevcut oyuncuların son durumu da merak edilen konular arasında.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre kadrosunu şekillendirecek.
Beşiktaş'ta ocak ayında yapılacak hamleler büyük önem taşıyor.