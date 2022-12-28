Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.