Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson Gaziantep FK maçında 45 dakika sahada kaldı!
Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Atiba Hutchinson, Gaziantep FK karşısında 45 dakika forma giyerek bu sezon ilk kez ligde süre aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.12.2022- 14:07
Necip Uysal'la birlikte ön libero hattında görev yapan 39 yaşındaki futbolcu, orta alan organizasyonundaki uyumsuzluk sonrasında teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alındı. İkinci yarıya Atiba'nın yerine Salih Uçan başladı.
Tecrübeli futbolcu, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında süre alırken daha önce oynanan 2 Türkiye Kupası maçına da ilk 11'de başlamıştı.