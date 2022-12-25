Beşiktaş'a dünyaca ünlü stoper! Transferi Ceyhun Kazancı bitirecek

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda stoper transferi için harekete geçti. Kartal uzun uğraşlar sonucu aradığı ismi buldu. Beşiktaş'ta savunmaya yapılacak takviye için Ceyhun Kazancı'nın devreye girdiği ve transfere nokta koymak üzere olduğu öğrenildi. İşte siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği o futbolcu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.12.2022- 06:40