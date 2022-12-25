Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş'a dünyaca ünlü stoper! Transferi Ceyhun Kazancı bitirecek
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda stoper transferi için harekete geçti. Kartal uzun uğraşlar sonucu aradığı ismi buldu. Beşiktaş'ta savunmaya yapılacak takviye için Ceyhun Kazancı'nın devreye girdiği ve transfere nokta koymak üzere olduğu öğrenildi. İşte siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği o futbolcu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, siyah beyazlılar stoper hattına bir takviye yapmayı planlıyor.
Hedefteki futbolcu da Eliaquim Mangala.