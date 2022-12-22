TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Onur Bulut inadı! Kayserispor'un planı...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig takımlarından Kayserispor forması giyen Onut Bulut'u kadrosuna katmak istiyordu. Kartal milli futbolcu için ısrarını sürdürürken, Anadolu ekibinin transferdeki planı da belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2022- 06:40