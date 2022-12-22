Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, Dünya Kupası'nda da Hollanda adına forma giydi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Menajerinden flaş sözler! "Wout Weghorst'u istiyorlar"
FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ile ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Wout Weghorst ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Menajeri, Beşiktaşlı yıldızın transferine dair konuşurken, çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Wout Weghorst'un siyah-beyazlı takıma transferinde önemli rol oynayan FIFA menajeri Mithat Halis, Hollandalı futbolcunun geleceği hakkında konuştu.