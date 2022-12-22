BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Menajerinden flaş sözler! "Wout Weghorst'u istiyorlar"

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ile ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Wout Weghorst ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Menajeri, Beşiktaşlı yıldızın transferine dair konuşurken, çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2022- 06:40