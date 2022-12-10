TRANSFER HABERİ: İtalyan basını açıkladı! Beşiktaş’tan Okaka’ya kanca

Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş yönetiminde Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarla ilgili İtalyan basınından dikkat çeken transfer iddiası geldi. Buna göre Beşiktaş, Başakşehirli Okaka'yı renklerine bağlamak istiyor. Ayrıca siyah-beyazlılara bu transferde Süper Lig'den rakip olduğu belirtildi. İşte detaylar… (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2022- 13:49